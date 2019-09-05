Twitter заблокировал публикацию твитов с помощью СМС

Публикация твитов через СМС была популярна на раннем этапе работы соцсети, но сейчас ее используют редко.

Пользователи соцсети Twitter временно не смогут публиковать твиты через СМС-сообщения.

Как сообщили в техподдержке, функцию заблокировали для устранения уязвимостей, однако в будущем ее восстановят. Правда, пока неизвестно, когда именно.

"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения SMS, чтобы защитить учетные записи. Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона", - говорится в сообщении Twitter.

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Публикация твитов через СМС была популярна на раннем этапе работы соцсети, но сейчас ее используют редко.

Напомним, 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси, использовав уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. С помощью СМС они публиковали от его имени расистские и антисемитские высказывания.