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Ученые нашли 500-летнюю акулу (фото)

20:12, 12 августа 2019
Наука и IT
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Ученые изучают ДНК особи / INSTAGRAM/@JUNIEL85

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Такие рыбы растут на один сантиметр в год, а эта особь имеет длину 5,4 метра, передает The Sun

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.

Ранее команда исследователей сняла на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле – шестижаберной акулой. 

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Теги: #акула