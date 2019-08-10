Lego выпустит конструктор по мотивам сериала «Друзья» (видео)

Набор будет доступен для приобретения с 1 сентября и будет стоить 59,99 доллара.

Компания Lego выпустит новый конструктор по мотивам сериала «Друзья». В наборе The Central Perk Coffee of Friends будут фигурки героев сериала и кафе, где они обычно собирались вместе.

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Как пишет Громадське, набор состоит из семи фигурок и 1719 деталей, включая диван на троих, кресло у журнального столика, барную стойку с кофейной машиной, чашками и едой.

У каждого персонажа будет и характерный ему предмет: синтезатор у Росса, поднос и чашка кофе у Рэйчел, маффин у Моники, коробка из-под пиццы и «мужская сумка» у Джои, ноутбук у Чендлера, гитара у Фиби и метла у Гантера.

Набор будет доступен для приобретения с 1 сентября и будет стоить $59,99.