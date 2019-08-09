В Лондоне бармены соревновались на ловкость с современным роботом (видео)

Семь барменов посоревновались с роботом-барменом, который за час может сделать восемь десятков коктейлей.

Робот против людей: в Лондоне в ожесточенную борьбу вступили лучшие бармены города и ультра модный робот.

Как говорится в сюжете ТСН, журналисты выяснили, чей коктейль был вкусным, испытывали ли люди от работа конкуренцию и кто же победил.

Участники соревнования делали свои фирменные коктейли, чтобы их оценило специальное жюри.

Его называют мейкер-шейкер - робот-бармен на протяжении нескольких лет захватывает один европейский бар за другим. Работать может с полутора сотнями бутылок. За час делает восемь десятков коктейлей.

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Разработчики говорят, что двигаться работа учили вдохновившись работой итальянского хореографа, и уверяют: коктейли их изобретение делает не механически, а творчески.

Проверить это решили в одном из известных британских арт-центров, бросив вызов семи лучшим барменам Лондона.

Оценивали напитки по скорости приготовления, внешнему виду и, конечно, вкусу. Сначала предложили сделать традиционный коктейль, а уже потом и люди, и робот импровизировали.

Судьи говорят, что робот работает хорошо, но в этом поединке победил человек.

В отличие от людей, робот-бармен на поражение не обращает внимания, и еще две недели будет делать коктейли для посетителей арт-центра в рамках выставки.