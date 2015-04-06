В Южной Корее испытали технологии уничтожения дронов другими дронами

Бороться с ними планируется с помощью аналогичных устройств. О результатах испытаний инновационных средств обнаружения, перехвата и уничтожения дронов дронами сообщает Slash Gear.

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«В ближайшем будущем беспилотники будут сражаться против беспилотников. Однако, как показал недавний инцидент около Белого дома, дронов нелегко остановить, даже когда они уже обнаружены. Их можно попытаться сбить пулями или ракетами, однако для управляемого оружия они слишком малы. Наше решение — сбивать их другими дронами: око за око, зуб за зуб», — рассказал доктор Дэвид Сим (David Shim), руководитель группы по беспилотным системам Корейского ведущего научно-технического института (KAIST), пишет Lenta.ru.

Главным образом Сим работает над многовинтовыми БПЛА с сетями, которые те набрасывают на вражеские аппараты. Сложнее всего инженерам дается настройка дронов на полностью автономный режим работы (обнаружение БПЛА бортовой камерой и точное выбрасывание сети). Изначально Сим планировал оснастить летящие строем аппараты одной большой сетью, однако недостатки GPS и сильный ветер не дали этим планам реализоваться, и в итоге каждый дрон получил свою сетку.