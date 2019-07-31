Во Франции стартап переделывает старые авто в электромобили

Стоимость обновления в разы дешевле, чем покупка нового автомобиля, однако, некоторые эксперты сомневаются в целесообразности таких видоизменений.

Во Франции компания Transition-One за примерно 5 тысяч евро может переделать 10-летний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в электрический транспорт. Таким образом, клиенты могут сэкономить деньги и избежать неприятной ситуации, когда любимое авто попадет под запрет в ряде городов Европы.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что французский стартап разработал технологию модернизации, которая добавляет электрический двигатель, батареи и подключенную к ним приборную панель в старые модели. К примеру, преобразование Fiat, Chrysler, Volkswagen, Renault обойдется в примерно 8,500 евро. Но эта сумма сократится до 5 тысяч, если правительство Франции утвердит субсидии.

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«Я оказываю услуги людям, которые не могут себе позволить потратить 20 тысяч евро на новенький электромобиль», - говорит основатель компании Аймерик Либо, стоя рядом со своим первым «прототипом».

Это Renault Twingo 2009 года выпуска. Теперь в нем установлен электродвигатель и батарея с запасом электротока на 180 километров.

«Мы превращаем самые популярные модели в Европе в электромобили», - добавил он.

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Либо рассчитывает, что регуляторы во Франции и других странах Европы дадут одобрение на технологию компании до конца года. Тестовые заказы запланированы на сентябрь. Вместе с тем, существуют и те, кто скептически относится к такому обновлению старых машин и привлекательности решения. Профессор автомобильных технологий из Технологического университета Мюнхена Маркус Линкамп предостерегает о рисках, которые могут возникнуть из-за ошибки.

«Технически возможно превратить обычную машину в электромобиль. Вопрос только есть ли в этом смысл и насколько большими будут усилия?», - говорит эксперт.