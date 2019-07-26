Ученые создали жидкий магнит, как в фильме про терминатора (видео)

Ученые создали жидкий магнит случайно, но теперь планируют изучить его свойства.

Инженеры Массачусетского университета в Амхерсте работали над жидкостями для 3D-печати, но случайно обнаружили, что капли железа, масла и воды способны поддерживать магнитное поле.

Об этом пишет Futurism.

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В связи с этим ученые планируют начать исследования жидкого магнита, чтобы выяснить, почему капли, каждая из которых содержит миллиарды наночастиц оксида железа, поддерживают магнитное поле. Также они собираются «запрограммировать» капли в различные формы для создания различных инструментов.

Руководитель проекта Томас Рассел рассказал, что он может представить, как использовать новую жидкость для создания крошечной копии жидкого робота, который может менять форму, как антагонист T-1000 в культовом блокбастере «Терминатор-2».

«До нашего исследования всегда предполагалось, что постоянные магниты могут быть изготовлены только из твердых веществ», - подчеркнул Томас Рассел.

Дальнейшие эксперименты показали, что капли этой необычной жидкости сохраняли магнитные свойства почти в любой форме - при разделении на более мелкие (толщиной в человеческий волос), когда принимали форму сферы, цилиндра и даже трубки.