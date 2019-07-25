Новый электрический пикап Ford потянул за собой грузовые вагоны весом более 450 тонн (видео)

Компания намерена выпустить полностью электрический грузовик на рынок.

Американская компания Ford опубликовала видео, на котором ее новый электромобиль – пикап F-150 тянет за собой несколько вагонов с колоссальным весом – более миллиона фунтов (более 450 тонн).

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В компании заявили, что полностью электрическая версия F-150 появится на рынке в дополнение к гибридному варианту пикапа, который поступит на рынок уже в следующем году.

Говоря о возможностях новой машины, в Ford отметили, что хотят поразить водителей новыми возможностями, «которых они никогда не ждали».

Электрическим тягачам Ford вполне возможно придется конкурировать с грузовиками компании Tesla. В марте прошлого года грузовики Tesla Semi доставили партию батарей для электромобилей на завод в Калифорнии.