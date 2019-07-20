Возле Львова нашли следы древней цивилизации (фото)

Археологи обнаружили амфору Трипольской культуры.

Возле Львова на горе Жупан в районе города Винники археологи обнаружили амфору Трипольской культуры.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook городской председатель Винников (город Винники территориально относится к Львовскому городскому совету) Владимир Квурт.

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Возраст находки – пять тысяч лет. Ученые нашли амфору во время раскопок на месте древнего человеческого поселения.

«На горе Жупан близ Винников, археологи обнаружили амфору Трипольской культуры, возраст которой насчитывает пять тысяч лет. На нее наткнулись во время раскопок на месте древнего человеческого поселения. К сожалению, сохранились лишь фрагменты амфоры. Но они в хорошем состоянии и ученые утверждают, что смогут ее восстановить. Они убеждены, что это, без сомнения, сенсационная находка, ведь это еще один артефакт, который дает возможность утверждать, что трипольская культура распространялась и на территории Львовщины. На фрагментах амфоры можно увидеть орнаменты, которые свойственны только Трипольской культуре. В таких амфорах представители этих племен хранили зерно и воду. В 2016 году археологи наткнулись на поселение трипольцев вблизи Винников. Они обнаружили обломки наземной двухъярусной постройки, хотя до того времени считалось, что трипольцы на нашей территории не проживали»,- отмечается в сообщении.