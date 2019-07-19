У астронавта последней миссии «Аполлон» была аллергия на Луну

Во времена, когда человечество планирует возвращение на спутник Земли, стоит подумать, как защитить новых космических путешественников.

Астронавт Гаррисон Шмитт был одним из последних людей, которые побывали на поверхности Луны. И как оказалось, у него была аллергическая реакция на лунную пыль. Его опыт должен стать предостережением для будущих посетителей космического тела.

Как пишет Newsweek, в прошлом месяце Шмитт выступал в Цюрихе на Starmus Festival, вспоминая свой опыт полета на Луну. 84-летний астронавт, который был в составе команды «Аполлона 17», приземлился на поверхности естественного спутника Земли 11 декабря 1972 года. Шмитт был геологом. Его работа заключалась в сборе образцов пород на Луне, в частности троктолита 76525, который в NASA называли «без сомнения самым интересным».

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Пыль осела на скафандре, на ботинках и инструментах Шмитта, а также его коллеги Юджина Сернана. Когда астронавт снял шлем, он начал чувствовать себя перегруженным. На фестивале он рассказал аудитории о своем неприятном опыте с лунной пылью.

«Впервые, когда я вдохнул пыль, у меня началась аллергическая реакция. Нос внутри отек, голос из-за этого изменился. Но постепенно у меня все прошло. На четвертый раз я уже ничего такого и не заметил», - рассказал астронавт.

«Когда хирург миссии взял скафандры из командного модуля «Аполлона 17» после того, как мы приземлились, у него была такая реакция, что ему пришлось остановить свою работу», - добавил он.

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Шмитт убежден, что нужно лучше исследовать то, как люди реагируют на лунную пыль. Недавно NASA объявило, что первая пилотируемая миссия на Луну со времен «Аполлона» была отменена. Космическое агентство надеется отправить астронавтов на спутник до 2024 года.