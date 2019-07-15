Сон в известном людям виде появился 450 миллионов лет назад

Как оказалось, так, как люди спят не только млекопитающие, но и некоторые морские виды.

Ученые, которые исследуют небольшую, прозрачную рыбку, убеждены, что человеческий сон эволюционно возник более чем 450 миллионов лет назад. Считается, что когда млекопитающие, а также птицы и ящерицы спят, они переживают то, что называют глубоким сном и фазой быстрого сна.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, хотели выяснить больше то, как спят рыбы. Профессор Стэнфордского университета Филиппе Моррайн рассказал Newsweek, что его команде удалось выявить интересный факт. Сон в известном человечеству виде древнее явление, чем считалось до этого времени. Вид рыб, под названием данио-рерио оказался полезным для исследования, поскольку он разделяет 64% генов, которые вызывают болезни у людей. Также рыба имеет мозг, сердце, почки и печень.

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Этот вид также разделяет сутки, как люди. Это качественно отличает данио-рерио от грызунов, которых обычно используют в лабораториях. Удобство еще и в том, что мозг вида полупрозрачный. Во время исследования рыбу размещали в воде, которая лишала ее подвижности. Когда она засыпала, ученые использовали оборудование, чтобы фиксировать активность мозга, а также движение глаз, уровень сердцебиения и мышечную динамику.

«Этот метод, который мы называем полисомнографией, абсолютно не предполагает прямого вмешательства и не требует хирургии. Это преимущество оптически прозрачной рыбки», - пояснил Моррейн.

Рыбка данио-рерио продемонстрировала то, что ученые назвали «медленным прерывистым сном» и «приливной волной сна». По их словам, эти явления можно сравнить с глубоким и быстрым сном у людей. Исследователи также обнаружили гормональные сигналы, которые контролируют «приливную волну сна». Этот процесс совершенно подобен тому, что наблюдается у млекопитающих.

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«Эти наблюдения позволяют предположить, что общие нервные признаки сна могли возникнуть в мозгу позвоночных существ более 450 миллионов лет назад», - считают авторы.

«Мы действительно не ожидали найти так много сходного с человеческим сном и сном других млекопитающих», - сказал Моррайн.