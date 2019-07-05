Die Welt: Миф о фальшивости высадки "Аполлона 11" на Луне не выдерживает критики

Как оказалось, немало людей до сих пор сомневаются, что США в прошлом веке действительно отправляли людей на спутник Земли.

И флаг не такой, и на небе звезд не было. Да и фото как-то подозрительно качественные. Скептики все еще ищут доказательства того, что якобы программа "Аполлон" на самом деле никогда не доставляла людей на Луну. А все фото - это фальшивка, которую создали США.

Об этом пишет Die Welt, напоминая, что 21 июля 1969 года не менее 500 миллионов мужчин, женщин и детей пристально наблюдали за тем, как астронавт Нил Армстронг в тяжелом скафандре спускается на поверхность Луны. Тогда, сойдя с лестницы модуля Eagle, он сказал свои знаменитые слова: "Это один небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества". В тот день никто из более 500 миллионов зрителей не сомневался, что это происходит на самом деле. Но прошло полвека. И, как свидетельствуют опросы, около 30% американцев и вдвое больше граждан России верят, что шести миссий "Аполлон" на Луну никогда не было.

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Один из любимых "аргументов" поклонников этой теории заговора утверждает, что американский флаг, который Армстронг и Базз Олдрин установили на Луне, развевался на ветру. И это, по их мнению, разоблачает фальшивку. Потому что на спутнике нет атмосферы. Но дело в том, что именно отсутствие атмосферы и привело к тому, что полотно флага не затормозило. Поскольку ничто его не остановило, оно продолжало двигаться по инерции после того, как флагшток воткнули в грунт. Если бы это происходило в помещении на Земле, колебания очень быстро прекратились бы.

Другое "доказательство" конспирологов заключается в том, что фото NASA с Луны подозрительно качественные. А при этом камеры Hasselblad, которые использовались во время миссии "Аполлон", не имели видоискателя. Но существует очень простое объяснение. Конечно же, астронавты тренировались управлять фотокамерами на Земле. К тому же, Hasselblad были модифицированы для полета на Луну. В частности, они получили более удобную систему настройки резкости. К тому же, были и неудачные снимки. Но в NASA их редко публиковали.

Еще одним любимым "объяснением" фальшивости "Аполлона" часто называют отсутствие звезд на лунном горизонте. Мол, это доказывает, что снимки были сделаны на Земле в помещении. Но дело в том, что на Луне днем настолько светло, что Солнце затмевает любые другие источники. В крупных городах с хорошим освещением на Земле тоже не видно звезд. Но это не значит, что все они "в помещении".

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Но главными доказательствами подлинности миссии "Аполлон 11" издание называет рассказы 12 мужчин, которые ходили по поверхности Луны. Правда, только четверо из них до сих пор живы. Кроме того, СССР официально признал успех США в гонке за Луну. Если никакого "Аполлона 11" не было, почему тогда Кремль это сделал? Поэтому, по мнению Die Welt, нет никакого сомнения, что в 1969-1972 годах США действительно смогли отправить людей на естественный спутник нашей планеты. И в этом нет никакого сомнения.