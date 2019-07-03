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Появились фото полного солнечного затмения

08:26, 03 июля 2019
Наука и IT
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Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения.

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Снимки опубликовало агентство Reuters. Так, максимальная фаза затмения наступила 2 июля в 22:23 по Киеву, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды.

Отмечается, что в 2019 году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных: частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января.

Затем можно будет посмотреть на лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря. 

Ранее УНИАН рассказал, что можно и нельзя делать в день солнечного затмения, как оно повлияет на знаки Зодиака. 

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Теги: #фото#солнечное затмение