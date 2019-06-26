Нидерландская компания открыла предзаказ на электрокар с солнечными панелями

Поставка первых автомобилей покупателям намечена на начало 2021 года.

Нидерландская компания Lightyear открыла предзаказ на свой электромобиль One, который сможет подзаряжать свои батареи от солнечных панелей.

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Как сообщает N+1, мелкосерийное производство автомобиля планируется начать в 2020 году.

Электрокар One, как утверждается, сможет проехать на одном заряде аккумуляторов до 725 километров.

Разработчики из Lightyear утверждают, что солнечные панели их электромобиля довольно эффективны — в идеальных условиях они способны за один час заряжать аккумуляторы машины достаточно для 12 километров хода.

Солнечные панели на Lightyear One размещены под прозрачным лаком на всей верхней поверхности автомобиля. Электрокар также поддерживает быструю 60-киловаттную зарядку и способен разгоняться с 0 до 100 километров в час за 10 секунд.

Стоимость автомобиля на предзаказе установлена в 149 тысяч евро. При этом, чтобы получить одну из первых ста машин, предоплата составит не менее 119 тысяч евро. Поставка первых машин покупателям намечена на начало 2021 года.

Ранее СМИ писали, что компания Tesla готовит следующее поколения электрокаров.