Цукерберг лично виноват в проблемах с защитой Facebook - WSJ
04:17, 13 июня 2019Наука и IT
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Руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных «не приоритетной задачей».
Марк Цукерберг / REUTERS
Основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, соцсеть должна была обеспечить конфиденциальности личных данных пользователей с 2012 года.
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Как отмечается, электронная переписка руководства компании свидетельствует о том, что топ-менеджеры Facebook и лично Цукерберг решили этого не делать.
При этом, согласно переписке, руководство Facebook посчитало конфиденциальность данных «не приоритетной задачей».
Ранее СМИ сообщили, что Facebook грозит штраф в $5 млрд из-за утечки данных пользователей.
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