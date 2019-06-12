Когда мозг «плавится»: Ученые объяснили, почему люди зевают

Группа исследователей нашла связь между температурой головы и желанием людей зевать.

Ученые, которые заставили людей не зевать, пришли к выводу, что рефлекс помогает организму охладить мозг. В исследовании приняли участие 92 студента факультета биологии, которые меняли температуру своего мозга в специальной лаборатории. Команда хотела проверить гипотезу о том, что зевота возникает тогда, когда человеческий череп нагревается до определенной температуры.

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Как пишет Newsweek, предположение подразумевало, что рефлекс убирает теплую кровь и заменяет ее более прохладной. Температура мозга может изменяться от ряда причин, таких как стресс, повреждение коры головного мозга и закономерности в цикле сна. Участников просили поместить холодный (4 градуса по Цельсию), теплый (46 градусов) и комнатной температуры (22 градуса по Цельсию) компрессы на сонную артерию. Ведь через нее кровь приливает к мозгу, шее и лицу. Они держали компресс пять минут, после чего ученые использовали томограф, чтобы проверить, изменилась ли температура мозга. Издание отмечает, что не возможно точно измерить температуру мозга без процедуры вмешательства.

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После этого участники смотрели видео продолжительностью 63 секунды, на котором девять разных людей зевали. Просмотрев ролик, они заполняли анкету, в которой отвечали на вопросы о желании зевнуть до, во время или после видео. Поскольку зевание «заразно», ученые считали, что это поможет проверить, повлияла ли температура крови в голове как-то на рефлекс.

Как и ожидалось, исследователи обнаружили, что прохладная кровь была ответственна за уменьшение желания зевать. 62 участника почувствовали желание сделать это, пока смотрели видео. Группа тех, кто охлаждал свою кровь, значительно реже зевали, чем те, кто держал теплый или комнатной температуры компресс.