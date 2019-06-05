Ученые подсчитали, что успешная карьера в кино – это чрезвычайная редкость

Анализ показал, что очень часто новоиспеченным актерам удается продержаться в мире кино не больше года.

Команда ученых проанализировала биографии 2,4 миллиона актеров кино и телевидения, чтобы выявить, насколько велики шансы построить успешную карьеру в этой сфере. Выводы оказались неутешительными.

Как пишет австрийское издание Der Standard, исследование провела команда под руководством физика венского Центра изучения теории сложных систем Вито Латори и Лукаса Лакаси из Лондонского университета королевы Марии. Они детально разобрали биографии 1,5 миллиона актеров и 900 тысяч актрис на основе информации, которая содержалась в базе сайта IMDb. При этом, анализ охватывал широкий период: с 1888 года, когда зародилось кино, и до 2016-го.

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Результат работы ученых не очень вдохновляет на творчество. С момента появления кино и телевидения было очень мало по-настоящему больших звезд и много «метеоритов», которые сгорели очень быстро. Лишь 2% актеров удавалось хорошо зарабатывать на жизнь своим ремеслом. В настоящее время 90% часто испытывали трудности с занятостью. Почти у 70% авторов карьера заканчивалась того же года, что и начиналась. У остальных шансы ее сохранить и продолжить падали с каждым годом.

Кроме угрозы закончить карьеру очень рано, актерам кино и телевидения стоит быть готовыми к так называемым «голодным годам». При этом, плохой год, согласно данным исследователей, редко бывает один. Впрочем, есть и другая сторона медали. Частенько один за другим идут и достаточно продуктивные периоды. Это можно объяснить тем, что, попав на экран, у актеров сильно возрастают шансы получить новые роли.

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«У большинства актеров, которые задержались в профессии более 20 лет, наиболее успешными были годы в начале карьеры. Этот эффект особенно ярко наблюдается у актрис, чья деятельность часто менее продолжительная, чем у коллег-мужчин», - говорится в статье.

По мнению ученых, статистика может помочь с 85%-ной точностью предсказать, пережил ли актер уже свой «звездный час» и стоит ли ему надеяться на лучшие времена. Однако, ни один алгоритм не может предсказать неожиданное и успешное возвращение на экраны. Впрочем, это случается крайне редко.