Huawei запретили использовать карты памяти microSD

Компания была исключена из организации SD Card Association.

Организация SD Card Association исключила из своего состава китайскую компанию Huawei, лишив её возможности использовать в новых устройствах карты памяти SD и microSD, а также слоты для них.

"SD Association исключила Huawei, фактически лишив компанию возможности использовать карты microSD или слоты SD в любом из ее продуктов", - указывается в сообщении. Об этом пишет 9to5Google.

SD Card Association - некоммерческая организация, основанная компаниями Panasonic, SanDisk и Toshiba в 2000 году. Организация занимается стандартизацией карт памяти. Компании, не являющиеся членами ассоциации, не могут официально разрабатывать и производить продукты по установленным стандартам.

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Ранее Google отключил производителя телефонов Huawei от некоторых обновлений операционной системы Android. Следующая версия смартфонов на Android также потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube.

Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к проприетарным приложениям и сервисам от Google. Какие именно сервисы перестанут функционировать, все еще обсуждается в Google. Huawei по-прежнему может использовать версию операционной системы Android, доступную по лицензии с открытым исходным кодом.