Родители при искусственном оплодотворении смогут выбирать самые «умные» эмбрионы

Ученые прогнозируют, что точно определять потенциальный уровень интеллекта ребенка еще до рождения можно будет в ближайшие годы

Пары, которые обратились к технологии искусственного оплодотворения, могут получить возможность выбирать «самый умный» эмбрион в ближайшие 10 лет. Такой прогноз дал один из главных ученых США в этой области из Мичиганского государственного университета Стивен Хсу.

По его мнению, возможность отбирать эмбрионы с наивысшим интеллектуальным потенциалом появится в ближайшие годы, однако повлечет за собой серьезные этнические вопросы для общества, пишет The Guardian.

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Хсу основал компанию Genomic Prediction, которая уже предлагает будущим родителям в США услугу по отсеиванию эмбрионов с чрезвычайно низким потенциальным IQ.

«Точный прогноз по IQ будет возможным если не через 5 лет, то в течение ближайших 10 лет. И я думаю, что некоторые страны все же позволят такую технологию», - сказал он.

Genomic Prediction стала первой компанией, которая проводит проверку эмбрионов на риски, предлагая парам отсеять те плоды, которые вероятнее всего будут иметь ряд проблем со здоровьем. В частности, эксперты фирмы отсеивают эмбрионы с ненормальным уровнем риска заболевания на рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нанизм или у которых может быть низкий IQ.

Относительно последнего показателя, то сейчас эти оценки не точны. И эмбрион с самым низким показателем все равно сейчас может вырасти нормальным ребенком.

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«Вероятно, худший эмбрион станет выдающимся человеком или даже станет ученым. Но шансы не на его стороне. Я думаю, что когда мы научимся точно определять наиболее рискованные плоды, нашим моральным долгом будет сообщить об этом», - сказал Хсу.

Противники таких тестов отмечают, что генетический отбор детей может иметь нежелательные медицинские последствия. Кроме того, это может привести к стремительному обострению социального неравенства, которое уже существует в обществе. Профессор статистической науки Оксфордского университета Питер Доннелли считает, что к таким тестам на IQ нужно относиться очень осторожно.

«У меня есть серьезное недоверие к этому из этических соображений. Думаю, это очень плохая идея», - сказал он.