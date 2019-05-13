Microsoft встроит в Word функцию исправления "политических" ошибок

Обновленный Word будет проверять тексты на "инклюзивность".

Компания Microsoft планирует выпустить новую версию программы Word со встроенной функцией исправления "политических" ошибок.

Об этом сообщает Fastcompany.

Над новой функцией, которая будет работать на базе системы искусственного интеллекта, трудилась специальная команда лингвистов.

В самой компании нововведение называют "идеи в Word" и причисляют его к разработкам, помогающим писать лучше.

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Теперь Word будет выделять фразы, звучащие нечувствительно и предлагать их исправить. К примеру, если написать "нам нужно взять свежую кровь", Word подчеркнет словосочетание "свежую кровь" и предложит написать "новых сотрудников".

Также обновленный Word будет выделять места в тексте с гендерной предвзятостью. К примеру, фраза "джентльменское соглашение" может быть заменена на "невысказанное соглашение".

Кроме этого, новый Word будет проверять тексты на "инклюзивность".

Как сообщал УНИАН, специалисты в области кибербезопасности компании Cymulate обнаружили новый способ заражения компьютеров через онлайн-видео, встроенные в документы Microsoft Word.