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Microsoft встроит в Word функцию исправления "политических" ошибок

16:28, 13 мая 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Fastcompany.

Над новой функцией, которая будет работать на базе системы искусственного интеллекта, трудилась специальная команда лингвистов.

В самой компании нововведение называют "идеи в Word" и причисляют его к разработкам, помогающим писать лучше.

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Теперь Word будет выделять фразы, звучащие нечувствительно и предлагать их исправить. К примеру, если написать "нам нужно взять свежую кровь", Word подчеркнет словосочетание "свежую кровь" и предложит написать "новых сотрудников".

Также обновленный Word будет выделять места в тексте с гендерной предвзятостью. К примеру, фраза "джентльменское соглашение" может быть заменена на "невысказанное соглашение".

Кроме этого, новый Word будет проверять тексты на "инклюзивность".

Как сообщал УНИАН, специалисты в области кибербезопасности компании Cymulate обнаружили новый способ заражения компьютеров через онлайн-видео, встроенные в документы Microsoft Word.

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Теги: #Microsoft#Word