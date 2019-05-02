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Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе

18:21, 02 мая 2019
Наука и IT
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Закат на Марсе / фото NASA/JPL-Caltech

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Как сообщается на сайте NASA, снимок был сделан 25 апреля на 145 сол (марсианский день) пребывания аппарата на Красной планете.

Фото было сделано около 18:30 по марсианскому времени.

Снимок был подвержен цветокоррекции, что позволяет передать цвета так, как их увидел бы человеческий глаз.

Ранее УНИАН сообщал, что впервые в истории было зафиксировано землетрясение на Марсе.

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Теги: #NASA#Марс#закат#InSight