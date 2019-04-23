У берегов Австралии нашли потопленный в годы Второй мировой корабль

При затоплении корабля 77 лет назад погибли 38 человек.

У берегов австралийского штата Виктория нашли обломки австралийского судна SS Iron Crown, потопленного японской субмариной в 1942 году. Читайте такжеЭсминец ВМС США вошел в Черное море - за его действиями следят российские корабли (фото) Как сообщает BBC, поисковая команда Австралийского национального морского музея нашла корабль примерно в 100 км от берега. Морские археологи уже назвали находку «событием национального значения». При затоплении корабля 77 лет назад погибли 38 человек, пятерым членам экипажа удалось спастись. Ранее исследователи обнаружили останки американского авианосца "Хорнет" - одного из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter