Facebook случайно загрузила данные 1,5 миллиона пользователей

Facebook также заявила, что пользователи, которых это могло затронуть, проинформированы.

Facebook сообщила, что «случайно загрузила» данные из электронной почты 1,5 млн новых пользователей с мая 2016 года.

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Речь идет о том, что такие данные собирались при регистрации новых пользователей, у некоторых из них соцсеть запросила ввести пароли от электронной почты и скопировала списки контактов, сообщает Reuters.

«По нашей оценке, могло иметь место до 1,5 млн случаев загрузки контактов электронной почты. Эти контакты не были кому-либо переданы, и теперь мы их удаляем», - сообщила Facebook Reuters. Facebook также заявила, что пользователи, которых это могло затронуть, проинформированы. Дело в том, что раньше при регистрации в соцсети пользователю предлагали вариант подтвердить свой адрес электронной почты и добровольно импортировать контакты в Facebook. В 2016 году эта функция была отключена, точнее, по факту отключено было только предупреждение о такой возможности, сама же загрузка контактов сохранялась.