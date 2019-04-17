Детеныша тиранозавра продали через eBay

Поступок владельца древнего животного вызвал возмущение в научных кругах.

Трудно представить связь между сохранением исторических памятников природы и яркими объявлениями под заголовком крупными буквами. Однако, именно так и произошло, когда окаменелого детеныша тираннозавра, который, вероятно, единственный в мире, был выставлен на продажу на eBay.

Собственно, как пишет The Guardian, древнее животное приобрели за 2,95 миллиона долларов.

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«Это, наверное, единственный детеныш тираннозавра в мире! Длина его тела составляет 15 метров, а череп с заостренными зубами 21 дюйм в диаметре. Тиранозавр был чрезвычайно опасным мясоедом. И это, очевидно, редкая возможность увидеть детеныша динозавра», - говорилось в описании лота.

По оценкам, скелету 68 миллионов лет. Он был найден в 2013 году на частной земле в штате Монтана. В конце концов, тиранозавр стал собственностью мужчины, который его и раскопал – Алана Дитриха, профессионального охотника на окаменелости. В 2017 году Дитрих одолжил тиранозавра Музею естествоведения Университета Канзаса. Там он был выставлен на показ даже тогда, когда Дитрих неожиданно решил продать его «с молотка».

Анализ скелета мог помочь решить большой спор в палеонтологии относительно тираннозавров небольших размеров, найденных в Северной Америке. Действительно ли это детеныши больших тираннозавров? Может следует их вынести в отдельный вид – Nanotyrannus? Такое исследование теперь будет невозможным, потому что останки тиранозавра окажутся в частной коллекции.

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Общество палеонтологии позвоночных раскритиковало Дитриха, который своим поступком сделал важное древнее существо недоступным для изучения. Досталось и университету за то, что он помог раздуть цену останков, став витриной для профессиональных покупателей. В открытом письме организации говорится, что прежде чем выставлять на показ тиранозавра, его нужно было исследовать.