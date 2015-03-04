В джунглях Гондураса обнаружили следы неизвестной цивилизации

Слухи об этом городе ходили еще со времен испанских конкистадоров XVI века, а в местных легендах он был известен как «Город обезьяньего бога», пишет Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

В состав экспедиции вошли ученые из США и Гондураса, инженер (специалист по работе с лидаром), антрополог, этноботаник и 16 бойцов гондурасского спецназа, обеспечивающих безопасность исследований. Руины обнаружили в Ла-Москитии — регионе Гондураса, покрытого непроходимыми джунглями. Там ученые осмотрели и нанесли на карту стены, площади, курганы и пирамиду. Эти сооружения принадлежали неизвестной индейской культуре, расцвет которой пришелся на 1000-1400 годы. Потомки (и грабители) никогда не добирались до города, скрытого густой растительностью.

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Ученые обнаружили 52 артефакта, в том числе каменные сиденья, фрески с изображением змей и грифов, а также голову «человека-ягуара». Вероятно, это фрагмент скульптуры, демонстрирующей шамана в измененном состоянии сознания. Все находки были задокументированы, однако ученые оставили их на месте. Местоположение города держится в секрете (чтобы его не опустошили грабители).

История открытия началась в 2012 году, когда группа американских археологов и кинематографистов с помощью лидара (лазерного эхолокатора) разглядела под покровом джунглей Ла-Москитии прямые линии и прямоугольники. Так как в природе такая геометрия не встречается, ученые решили, что нашли руины города, — и не ошиблись.

В 1939 году об обнаружении города заявил американский авантюрист Теодор Морд (Theodore Morde), якобы пролетавший над ним на самолете. Однако Морд погиб в автокатастрофе, так и не успев поведать общественности о местоположении города.

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Согласно основной гипотезе, эти развалины принадлежат легендарному Сьюдад Бланка (Белому городу), о котором императору Карлу V писал Эрнан Кортес. Конкистадор слышал от местных жителей, что на территории, где сейчас расположен Гондурас, скрывается государство, равное ацтекскому по богатству.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые исследуют затонувший город у берегов Египта.