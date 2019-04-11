Ученые нашли уцелевшую кожу динозавра

Образец тканей принадлежал небольшому динозавру, который жил 100 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили кожу динозавра внутри следов размером один дюйм вблизи города Джиньу в Южной Корее. Это уникальная находка, потому что хорошо сохранившиеся мягкие ткани древних существ, такие как кожа и кости, не часто попадаются ученым. На самом деле менее 1% обнаруженных останков динозавров содержат такие материалы.

Вместе с тем, как пишет Newsweek, международная команда ученых во главе с Кюнг-Су Кимом из Национального университета Чиньджу утверждает, что найденные фрагменты кожи «идеально сохранены».

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«Мы были очень удивлены качеством сохранения, особенно в таких небольших следах», - сказал соавтор исследования Мартин Локли из Университета Колорадо.

«Фрагменты кожи динозавров находили в разных местах на протяжении последних лет. Однако, мы должны отличать такие образцы из тел животных, которые были похоронены в процессе окаменения, от тех, которые остались от живых существ, когда они ходили или бегали», - пояснил ученый.

Ученые установили, что найденной коже 100 миллионов лет. Она принадлежала небольшому хищнику под названием Minisauripus, который был величиной с черного дрозда.

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«Следы очень похожи на окаменелости некоторых птиц и остатки кожи с их ног. Интересно, что хорошо изученные сегодня окаменелости тех времен, в основном найдены в Китае, имели перья на большей части тела, но не на ногах, как у современных птиц. Это говорит нам, что эти небольшие хищные динозавры были очень похожими на птиц», - объясняет Локли.