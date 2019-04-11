Netflix запускает радиошоу
18:22, 11 апреля 2019Наука и IT
36 0
Оно будет называться Netflix is a Joke Radio и работать на частоте спутникового радио SiriusXM.
Иллюстрация \ REUTERS
Стриминговый видеосервис Netflix объявил о запуске своего первого радиоканала.
Читайте такжеNetflix купил права на экранизацию романа "Сто лет одиночества"
Он будет называться Netflix is a Joke Radio («Netflix - юмористическое радио») и работать на частоте спутникового радио SiriusXM, вещающего исключительно в США, передает kommersant.
Канал будет круглосуточным, а в качестве контента слушателям будут предложены стэндап-шоу и юмористические передачи, которые сейчас выходят в видеоформате на самом Netflix.
В эфире радио будут транслироваться выступления таких комиков, как Адам Сэндлер, Азиз Ансари и Крис Рок. Вещание стартует 15 апреля, в котором знаменитости будут обсуждать актуальныетемы дня и популярную культуру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter