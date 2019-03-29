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Появился постер продолжения культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R.

17:46, 29 марта 2019
Наука и IT
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Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена / Иллюстрация: GSC Game World

В первую очередь появился официальный арт - постер игры в высоком разрешении. Также добавлены ссылки на обновленные социальные сети и музыкальную композицию, доступную для загрузки.

Помимо изображения и композиции, разработчики из GSC Game World также разместили ссылки на все предыдущие игры франшизы, включая S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Таким образом разработчики дали понять, что работа над игрой ведется и вскоре мы узнаем подробности о грядущем S.T.A.L.K.E.R. 2, который ждут фанаты серии по всему миру. На текущий момент студия GSC Game World всячески хранит молчание о своем следующем проекте, специально подогревая интерес к игре. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена.

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Теги: #игры