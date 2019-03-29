Появился постер продолжения культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R.
Украинская студия GSC Game World внезапно обновила сайт своей игры S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором появилось несколько важных изменений.
В первую очередь появился официальный арт - постер игры в высоком разрешении. Также добавлены ссылки на обновленные социальные сети и музыкальную композицию, доступную для загрузки.
Помимо изображения и композиции, разработчики из GSC Game World также разместили ссылки на все предыдущие игры франшизы, включая S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky и S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.
Hi, Stalkers!— S.T.A.L.K.E.R. Official (@stalker_thegame) 28 марта 2019 г.
You got on the official Twitter account for the S.T.A.L.K.E.R. game franchise. Here we will share news and interesting content with you. Join our ranks :)#stalker2#gscgameworld#stalkerpic.twitter.com/ygvDhia58A
Таким образом разработчики дали понять, что работа над игрой ведется и вскоре мы узнаем подробности о грядущем S.T.A.L.K.E.R. 2, который ждут фанаты серии по всему миру. На текущий момент студия GSC Game World всячески хранит молчание о своем следующем проекте, специально подогревая интерес к игре. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не озвучена.