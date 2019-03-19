Абелевскую премию впервые присудили женщине-математику Карен Уленбек

Абелевская премия, одна из самых престижных наград в области математики, в этом году была присуждена американскому профессору Карен Уленбек из Университета Техаса в Остин.

Читайте такжеСМИ: Япония выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира по просьбе США

Как сообщает ВВС, Уленбек получила премию за работу по изучению минимальных поверхностей.

Иллюстрацией проблемы минимальной поверхности являются мыльные пузыри, которые имеют минимальную площадь поверхности при заданном объеме.

В заявлении комитета премии говорится, что премия присуждена за достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем.

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.

Уленбек стала первой женщиной, которой присуждена эта престижная премия.

Абелевская премия была учреждена правительством Норвегии в 2002 году в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля и с 2003 года ежегодно присуждается выдающимся математикам.

Лауреат премии в этом году получает около 700 тыс. долларов.

Председатель Абелевского комитета Ханс Мунте-Каас подчеркнул, что работы Уленбек оказали значительное влияние на анализ, геометрию и математическую физику, ее работы изменили взгляд ученых на некоторые проблемы математики.

"Ее теории произвели революцию в нашем понимании проблемы минимальных поверхностей", - отметил глава комитета.

По мнению экспертов, работы Уленбек интересны тем, что они дали физикам ключ к изучению ряда проблем - таких как поведение субатомных частиц и теории унификации электромагнетизма.

В прошлом году Абелевская премия была присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстона Роберту Ленглендсу за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел.