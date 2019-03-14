В Мексике на свалке нашли останки мамонта (видео)

На окаменевшие кости муниципальные рабочие наткнулись на глубине шести метров.

В Мексике на свалке нашли останки мамонта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Муниципальные рабочие на глубине шести метров наткнулись на окаменевшие кости. Сейчас на месте работают археологи. По их данным, возраст находки составляет более 14 тысяч лет.

Ученые собираются тщательно проанализировать находку и узнать больше о судьбе животного. Надо отметить, что за два километра от свалки ранее также нашли останки мамонта.

Как сообщал УНИАН, команде ученых из Японии и России удалось "разбудить" клетки мамонта Юка - молодой самки шерстистого мамонта, что жила в Якутии 28 тыс. лет назад.