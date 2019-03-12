Земля пережила мощный удар радиации из Солнца 2 тысячи лет назад

Если бы такой солнечный шторм произошел сегодня, он бы вывел из строя спутники, а может даже и всю электронику.

Группа ученых нашла в льдах Гренландии доказательства того, что Земля пережила мощный удар солнечных протонных частиц в 660 году до нашей эры. Этот солнечный шторм был в 10 раз мощнее, чем любой из тех, которые смогли зафиксировать человеческие технологии.

Как пишет BBC, Солнце периодически выпускает большие пучки заряженных частиц и другой радиации, которые могут долететь до Земли. Однако, такой вид солнечного излучения, следы которого нашли в Гренландии называют, «солнечным протонным явлением» (SPE). В современные времена если бы такие частицы с высоким зарядом столкнулись с Землей, они могли бы вывести из строя электронику в спутниках, которые человечество использует в телекоммуникациях и различных услугах вроде GPS.

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Такая радиация также представляла бы угрозу для здоровья астронавтов. Кроме того, пассажиры и экипажи авиалайнеров на большой высоте и неподалеку от полюсов Земли могли бы получить высокие дозы облучения. Однако, это зависело бы от многих факторов. Другие виды солнечной радиации могут вызвать полярное сияние в крайний слоях атмосферы и вывести из строя электросети.

Издание отмечает, что современные данные мониторинга содержат информацию о солнечных штормах за последние 60 лет.

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Поэтому найти доказательства мощного облучения Земли в 660 году до нашей эры, да еще и таких масштабов, означает, что человечество недооценивает то, насколько мощными могут быть такие космические события.

660 году до нашей эры первый император Японии Дзимму взошел на трон. В Европе и на Ближнем Востоке тогда царил железный век, а Римская империя еще не появилась.