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На Украину обрушилась череда магнитных бурь

14:59, 11 марта 2019
Наука и IT
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2 и 13 марта будут чередоваться малые и слабые магнитные бури / atn.ua

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

11 марта почти весь день будет продолжаться буря 4 уровня (малая магнитная буря), а 12 и 13 марта будут чередоваться малые и слабые магнитные бури.

Facebook Наталья Диденко

Как сообщал УНИАН, в Украине объявили штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 29-34 м/сек.

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Теги: #шторм#магнитные бури