11 марта почти весь день будет продолжаться буря 4 уровня (малая магнитная буря).

На Украину обрушилась череда магнитных бурь: они проблятся 11, 12 и 13 марта.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

11 марта почти весь день будет продолжаться буря 4 уровня (малая магнитная буря), а 12 и 13 марта будут чередоваться малые и слабые магнитные бури.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявили штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 29-34 м/сек.