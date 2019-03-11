На Украину обрушилась череда магнитных бурь
14:59, 11 марта 2019Наука и IT
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11 марта почти весь день будет продолжаться буря 4 уровня (малая магнитная буря).
2 и 13 марта будут чередоваться малые и слабые магнитные бури / atn.ua
На Украину обрушилась череда магнитных бурь: они проблятся 11, 12 и 13 марта.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
11 марта почти весь день будет продолжаться буря 4 уровня (малая магнитная буря), а 12 и 13 марта будут чередоваться малые и слабые магнитные бури.
Facebook Наталья Диденко
Как сообщал УНИАН, в Украине объявили штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра будут достигать 29-34 м/сек.
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