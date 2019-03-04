Ученые придумали, как подарить людям возможность видеть в темноте

Ученые установили, что если нанести на сетчатку глаза тонкий слой специальных наночастиц, которые заставят фоторецепторы реагировать на инфракрасное излучение, то человек сможет видеть в темноте.

Китайские ученые придумали, как человек без использования дополнительной техники может обрести возможность видеть в темноте - как через приборы ночного видения.

Ученые установили, что если нанести на сетчатку глаза тонкий слой специальных наночастиц, которые заставят фоторецепторы реагировать на инфракрасное излучение, то человек сможет видеть в темноте. Обычно инфракрасное излучение находится за пределами видимого спектра. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники Научно-технического университета Китая уже испытали наночастицы на мышах. У подопытных способность воспринимать невидимые инфракрасные лучи сохранялась на протяжении нескольких недель после нанесения препарата - при этом почти никаких побочных эффектов обнаружено не было.

Читайте такжеMicrosoft показала новую версию очков смешанной реальности (фото, видео)

Экран преобразует поступающие к нему электрические сигналы в излучение определенного цвета и интенсивности. Человеческая сетчатка работает наоборот: падающий на нее свет она преобразует в электрические сигналы, поступающие в мозг. Делают это расположенные на внутренней оболочке глаза фоторецепторы - так называемые палочки и колбочки. Однако их чувствительность очень ограничена: видимый свет составляет ничтожную часть электромагнитного спектра, расположенную между инфракрасным (тепловым) и ультрафиолетовым диапазонами излучения. Большая же часть волн остается для нас невидимой.

Что касается приборов ночного видения, они как раз и улавливают невидимое человеком инфракрасное излучение и чуть укорачивает волны, делая их доступными для восприятия. Разработанные китайскими учеными наночастицы покрыты молекулами белка, которые работают по тому же принципу, только наносятся напрямую на фоторецепторы.

Минусом разработанной китайцами технологии остается то, что сейчас единственный способ включить такое ночное видение - это инъекция наночастиц напрямую в сетчатку глаза. Ученые не исключают, что в будущем для этого будет достаточно обычных глазных капель. Кроме того, разработанные наночастицы помогают видеть лишь самые длинные инфракрасные лучи, а тепловое излучение состоит из фотонов более низкой энергии. Его улавливать технология пока не научилась. Также неизвестно, как люди будут воспринимать тепло своего тела, ведь они - теплокровные.