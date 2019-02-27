Рукопожатие переносит ДНК-следы даже на предметы, которые человек не трогал - эксперты

Уже 10-секундного горячего пожатия рук достаточно, чтобы ДНК-следы человека оказались на окружающих предметах, включая те, которые он вовсе не трогал.

Эксперименты показали, что в семи процентах случаев источником основной массы ДНК на ручке ножа может быть не взявший его человек, а тот, кому он перед этим горячо пожимал руку.

Доклад об этом прозвучал на прошедшей в Балтиморе ежегодной встрече Американской академии судмедэкспертизы (AAFS), передает Naked Science.

Судя по всему, ДНК-следы распространяются легче и шире, чем принято считать, и занимающимся их изучением экспертам следует принимать это во внимание.

Доклад сделала Синтия Кейл из Хьюстонского центра судмедэкспертизы - ранее ее команда уже обнаружила, что после двухминутного рукопожатия ДНК первого человека может рассеиваться с рук второго на окружающие предметы и оставлять детектируемые следы.

Новые эксперименты резко сократили оценку времени, достаточного для такого переноса ДНК, до 10 секунд. Однако Кейл и ее коллеги уверены, что это не предел и даже обыкновенного краткого рукопожатия может быть достаточно.

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Аналогичные выводы сделала и другая команда экспертов, выступившая на форуме AAFS. В своих экспериментах Лиэн Райзор и ее коллеги из Университета Индианаполиса имитировали обстановку обычного ресторана. Одна группа добровольцев сидела за столами и передавала друг другу блюда. Другая свободно перемещалась вокруг и могла даже покидать помещение, но не прикасалась ни к столам, ни к сидящим за ними. Затем ученые изучили ДНК с пластиковых стаканчиков и кувшинов с напитками на столах.

ДНК каждого добровольца, сидевшего за столом, обнаружилась на всех без исключения стаканчиках и кувшинах - даже тех, к которым не прикасались. Нашлась и ДНК добровольцев, просто ходивших при этом по комнате.

Более того, исходя из количества сохранившейся ДНК эксперты не смогли определить, кто из людей брал в руки предмет, кто держал его последним и как долго.