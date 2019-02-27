Изобретатели показали чехол с видеокамерой для телефона (видео)

Теперь телефон можно вообще не выпускать из рук. Камера на верхней части снимает, что происходит вокруг, и транслирует это на экран.

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (Испания) представили чехол для телефона, который позволит не отрывать глаз от смартфона еще дольше.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Его представили израильские изобретатели. Камера на верхней части снимает, что происходит вокруг, и транслирует это на экран.

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На конгрессе также показали электронную ручку, которая способна рисовать на любой поверхности.

"Обе технологии могут пригодиться разработчикам компьютерных игр или современных мобильных приложений, уверены изобретатели. Выставка в Барселоне продлится до конца февраля, на ней будут представлены почти две с половиной тысячи технических новинок, а посетят ее, по прогнозам организаторов, в сто тысяч человек", - рассказали в студии.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что израильские ученые создали приложение, которое позволяет сканировать предметы в 3D.