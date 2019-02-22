Японский космический корабль сел на астероид, к которому летел 4 года (видео)

После приземления корабль успел собрать образцы грунта с поверхности.

Японский космический корабль успешно добрался к астероиду Рюгу, к которому летел 4 года

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Ученые, которые запускали аппарат, встретили новость аплодисментами. После приземления корабль успел собрать образцы грунта с поверхности.

В следующем году космическое судно должно отправиться с ними обратно на Землю.