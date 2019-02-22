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Японский космический корабль сел на астероид, к которому летел 4 года (видео)

11:03, 22 февраля 2019
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Ученые, которые запускали аппарат, встретили новость аплодисментами. После приземления корабль успел собрать образцы грунта с поверхности.

В следующем году космическое судно должно отправиться с ними обратно на Землю.

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Теги: #астероиды#космический корабль