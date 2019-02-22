Японский космический корабль сел на астероид, к которому летел 4 года (видео)
11:03, 22 февраля 2019Наука и IT
562 0
После приземления корабль успел собрать образцы грунта с поверхности.
Японский космический корабль успешно добрался к астероиду Рюгу, к которому летел 4 года
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеУченые предложили построить космическую станцию внутри астероида
Ученые, которые запускали аппарат, встретили новость аплодисментами. После приземления корабль успел собрать образцы грунта с поверхности.
В следующем году космическое судно должно отправиться с ними обратно на Землю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter