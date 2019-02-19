На Землю обрушатся метеоудары: названы даты

С 19 по 21 февраля магнитосфера нашей планеты будет возбуждена.

19 и 21 февраля будут наблюдаться магнитные возбуждения. А 20 февраля Украину накроет буря класса G1.

Таким образом, на этой неделе украинцев ждут целых три метеоудара, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН). По прогнозам, в 2019 году мощные магнитные бури не ожидаются.

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Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Ранее СМИ составили календарь магнитных бурь на 2019 год. Согласно ему, Землю ждет много метеоударов.