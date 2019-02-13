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Стали известны подробности о новом поколении наушников AirPods

20:30, 13 февраля 2019
Наука и IT
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Apple AirPods / REUTERS

Второе поколение беспроводных наушников AirPods от компании Apple, вероятно, представят на осенней презентации в этом году вместе с новыми iPhone.

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Об этом сообщает известный инсайдер Стив Макфлай, прогнозы которого часто подтверждаются.

Его источники сообщают, что совсем скоро выйдет новый кейс для AirPods, который будет поддерживать беспроводную зарядку. Этот чехол, по словам инсайдера, будет работать и с первым поколением наушников.

Что касается обновления самих наушников, то они, согласно информации, источника, должны получить новый цвет, а может даже несколько.

Отметим, что Apple часто практикует расширение цветовой линейки с обновлением своих гаджетов.

Напомним, ранее СМИ рассказали, каким будет новый iPad mini.

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Теги: #новинка Apple