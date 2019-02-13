Стали известны подробности о новом поколении наушников AirPods

Вероятно, новое поколение наушников выпустят уже этой осенью.

Второе поколение беспроводных наушников AirPods от компании Apple, вероятно, представят на осенней презентации в этом году вместе с новыми iPhone.

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Об этом сообщает известный инсайдер Стив Макфлай, прогнозы которого часто подтверждаются.

Его источники сообщают, что совсем скоро выйдет новый кейс для AirPods, который будет поддерживать беспроводную зарядку. Этот чехол, по словам инсайдера, будет работать и с первым поколением наушников.

Что касается обновления самих наушников, то они, согласно информации, источника, должны получить новый цвет, а может даже несколько.

Some #AirPods2 details I got from a new and yet unconfirmed but seemingly reliable source. Thus, I can't vouch these at 100%...

- New wireless charging #AirPods Case to be launched soon BUT shipped with current AirPods

- Brand new AirPods + new color(s) likely unveiled this fall pic.twitter.com/eNYom3Xys6 — Steve H.McFly (@OnLeaks) February 12, 2019

Отметим, что Apple часто практикует расширение цветовой линейки с обновлением своих гаджетов.

Напомним, ранее СМИ рассказали, каким будет новый iPad mini.