Из Турции пытались вывезти 1200-летнюю Библию (фото)
15:06, 05 февраля 2019Наука и IT
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По итогам допроса задержаны лица, причастные к попытке продажи древней Библии.
1200-летняя Библия имеет кожаный переплет и золотое тиснение \ aa.com.tr
Сотрудники турецкой жандармерии задержали в районе Каяпынар юго-восточной провинции Диярбакыр группу контрабандистов, у которых при обыске была обнаружена древняя Библия.
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Библию, предположительно, датируемую восьмым веком нашей эры, у контрабандистов изъяли, передает Анадолу. 1200-летняя Библия имеет кожаный переплет и золотое тиснение.
Также задержаны три человека, которые пытались найти за рубежом покупателя на 34- страничную Библию.
Библия, предположительно, датируется восьмым веком нашей эры \ aa.com.tr
Операция по их задержанию была проведена четвертого февраля. По итогам допроса полиция задержала еще трех человек, причастных к попытке продажи Библии.
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