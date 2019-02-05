Из Турции пытались вывезти 1200-летнюю Библию (фото)

По итогам допроса задержаны лица, причастные к попытке продажи древней Библии.

Сотрудники турецкой жандармерии задержали в районе Каяпынар юго-восточной провинции Диярбакыр группу контрабандистов, у которых при обыске была обнаружена древняя Библия.

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Библию, предположительно, датируемую восьмым веком нашей эры, у контрабандистов изъяли, передает Анадолу. 1200-летняя Библия имеет кожаный переплет и золотое тиснение.

Также задержаны три человека, которые пытались найти за рубежом покупателя на 34- страничную Библию.

Операция по их задержанию была проведена четвертого февраля. По итогам допроса полиция задержала еще трех человек, причастных к попытке продажи Библии.