Фотофлагман Huawei P20 Pro подешевел в Украине

Смартфон будет доступен для украинцев за 22 999 гривень, что на 7 000 гривень дешевле, чем на старте продаж 10 месяцев назад

Подразделение Consumer Business Group (CBG) объявило о снижении цены на флагманский смартфон Huawei P20 Pro.

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Об этом сообщает портал Tehnot.

"Один из лидеров престижного фоторейтинга DxOMark будет доступен для украинцев по рекомендованной цене 22 999 гривень, что на 7 000 гривень дешевле, чем на старте продаж около 10 месяцев назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Huawei P20 Pro оснащен тройной камерой Leica с 40-Мп RGB-датчиком, 20-Мп монохромным сенсором и 8-Мп датчиком с телеобъективом. Фотомодуль получил 3-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум, а также 6-осевую интеллектуальную технологию стабилизации изображения с помощью искусственного интеллекта Huawei AIS. По заявлениям производителя, камера хорошо снимает в условиях слабого освещения. Пользователю предоставляется 500 различных сценариев в 19 режимах съемки с автоматическим подбором настроек.

"Фотовозможности модели отметили эксперты престижного рейтинга DxOMark - фотофлагман P20 Pro стал первым, набравшим более 100 очков. Пока ни одному другому устройству, вышедшему на рынок позже Huawei P20 Pro, не удалось набрать больше балов и возглавить рейтинг. Таким образом, лидерство P20 Pro продолжается уже 10 месяцев, к нему лишь присоединился Huawei Mate 20 Pro, применяющий ту же оптику", - сообщает издание.

Смартфон получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2240х1080 точек (пропорции экрана 18,7:9), емкость аккумулятора — 4000 мАч. Роль процессора выполняет Kirin 970, работающий с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ.