Жизнь на Земле зародилась благодаря космическому удару, после которого сформировалась Луна

Углерод и азот, из которых образовались органические соединения, мог попасть в наш мир с другой планеты.

Космическое столкновение, после которого Луна откололась от Земли, оставило на нашей планете химические элементы, критически важные для возникновения жизни. К такому выводу пришли американские ученые.

Удар произошел около 4,4 миллиардов лет назад. Бродячая планета величиной с Марс протаранила Землю, выбив в космическое пространство обломки пород. Из этих обломков позже сформировался естественный спутник - Луна, пишет The Guardian.

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Ученые убеждены, что кроме создания нового небесного тела у космической аварии было и другое следствие. В частности, углерод и азот из странствующей планеты, который теперь входит в органические соединения, попал на Землю.

Петрологи из техасского Университета Райса пришли к такому выводу после ряда экспериментов с геохимическими реакциями под высокими температурами и давлением, протекающих в недрах нашей планеты. Они хотели понять, как Земля получила ключевые химические элементы: от метеоритов или возможно из каких-то других древних источников.

Руководитель группы исследователей Демманвір Гревал обнаружил, что планета с богатым на серу ядром должна была бы иметь большие запасы углерода и азота на поверхности. Земное ядро, скорее всего, состоит из железа и никеля. Поэтому посторонняя планета с серным ядром могла бы передать эти летучие элементы Земле в нужной пропорции, если бы она врезалась в нее. К таким выводам исследователи пришли благодаря компьютерному моделированию многочисленных сценариев развития Солнечной системы, сравнивая результаты с тем, какой вид она имеет на самом деле.

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«Исследуя примитивные метеориты, ученые уже давно выяснили, что Земля и другие твердые планеты внутреннего круга солнечной системы лишены летучих веществ. Но время и механизм попадания этих летучих элементов долгое время были темой для ожесточенных споров», - сказал ученый Радждип Дасгупта.

«Предложенный нами сценарий первый, который может объяснить временной отрезок и способ попадания этих веществ на основе геохимических доказательств», - добавил он.