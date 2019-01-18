Оксфордский университет отказался от поддержки Huawei

Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei.

В Оксфордском университете заявили о приостановке получения финансовой помощи от компании Huawei. Читайте такжеHuawei уволила обвиняемого в шпионаже сотрудника польского офиса Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, университет отказался от поддержки компании из-за неодобрения мировым сообществом деятельности Huawei. Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei. Как сообщал УНИАН, прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.

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