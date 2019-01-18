цей матеріал доступний українською

Оксфордский университет отказался от поддержки Huawei

00:49, 18 января 2019
Наука и IT
110 0
Университет отказался от поддержки компании / Фото: Twitter

Читайте такжеHuawei уволила обвиняемого в шпионаже сотрудника польского офиса

Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, университет отказался от поддержки компании из-за неодобрения мировым сообществом деятельности Huawei.

Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei.

Как сообщал УНИАН, прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Huawei