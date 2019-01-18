Оксфордский университет отказался от поддержки Huawei
00:49, 18 января 2019Наука и IT
110 0
Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei.
Университет отказался от поддержки компании / Фото: Twitter
В Оксфордском университете заявили о приостановке получения финансовой помощи от компании Huawei.
Читайте такжеHuawei уволила обвиняемого в шпионаже сотрудника польского офиса
Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, университет отказался от поддержки компании из-за неодобрения мировым сообществом деятельности Huawei.
Как отмечается, руководство Оксфордского университета также призвало студентов воздержаться от обсуждения конфиденциальной информации с представителями Huawei.
Как сообщал УНИАН, прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter