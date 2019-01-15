Apple начала производство беспроводной зарядки спустя год после её анонса - СМИ

Зарядка AirPower Mat была анонсирована ещё в сентябре 2017 и должна была выйти в 2018 году.

Компания Apple начала производство беспроводной зарядки AirPower Mat, которая была анонсирована ещё в сентябре 2017 года.

Об этом со ссылкой на источник среди поставщиков комплектующих для новой зарядки, сообщил Гонконгский веб-сайт ChargerLAB. Сообщается, что производством нового гаджета занимается компания Luxshare Precision.

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Также сообщается, что в производстве будет учавствовать компания Pegatron, а это совпадает с информацией в июньском докладе компании, сообщает TechCrunch.

В тоже время известный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил в октябре, что AirPower Mat может быть выпущен в первом квартале 2019 года, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним анонс AirPower Mat состоялся в 2017 году во время презентации iPhone8 и iPhone X, которые стали первыми телефонами Apple, оснащенными беспроводной зарядкой. Согласно анонсу, коврик должнен поддерживать зарядку сразу нескольких устройств. Беспроводная зарядка должна была выйти в 2018 году, однако её так и не представили ни на мартовской, ни на июньской, ни на сентябрьской презентации Apple.