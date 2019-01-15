В Канаде художница 15 лет отравляла свой организм при создании скульптуры Адама (фото)

Несмотря на смертельную опасность для своей жизни, художница завершила работу над скульптурой.

В Канаде художница Гриллиан Гензер 15 лет создавала скульптуру Адама. В своей работе она использовала необычные натуральные материалы, в том числи ракушки мидий.

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Через какое-то время здоровье Гриллиан резко ухудшилось. Оказалось, что все это время ракушки, из которых художница собирала мышцы для скульптуры, отравляли ее, выпуская тяжелые металлы в воздух, пишет Русская служба BBC.

Несмотря на смертельную опасность для своей жизни, художница завершила работу над скульптурой.

После того, как Адам был закончен, Гриллиан продолжила работать над другими произведениями искусства, но стала гораздо более осторожной.