Обезьяны мигрировали в Америку на растительных плотах – ученые

Зубы животного напоминают моляры вымерших ливийских приматов, что впервые доказывает факт миграции обезьян из Старого Света в Новый. О находке палеонтологов рассказывается в журнале Nature, пишет Лента.ру.

О том, что древнейшие обезьяны попали в Новый Свет на бревнах, дрейфующих по Атлантическому океану, ученые подозревали давно, но это оставалось исключительно умозрительной гипотезой.

Читайте такжеИранские ученые объявили об успешном космическом путешествии обезьяны Аргентинские и американские ученые назвали новый вид обезьян Perupithecus ucayaliensis (перупитек укаяльский). Вторая часть имени связана с местом находки (регион Укаяли в Перу). По мнению палеонтологов, перупитек был небольшим существом — с длиной туловища не более 27 сантиметров.