Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет (видео)
09:11, 11 января 2019Наука и IT
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Теперь их исследуют в местном музее.
Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет
Думали просто камни, а оказалось - древние каменные стелы. Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На всю Украину таких обнаружили лишь три сотни. Теперь их исследуют в местном музее.
На первый взгляд это обыкновенные каменные глыбы, а на самом деле - большая ценность для науки. Такие статуи высекали потомки индоиранцев, которые жили в украинских степях в эпоху раннего металла.
Теперь статуи в областном краеведческом музее. Здесь их будут тщательно исследовать. В одной из баб уже разглядели странные черты.
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