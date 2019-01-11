цей матеріал доступний українською

Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет (видео)

09:11, 11 января 2019
Наука и IT
86 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Харьковщине археологи нашли подземный город (видео)

На всю Украину таких обнаружили лишь три сотни. Теперь их исследуют в местном музее.

На первый взгляд это обыкновенные каменные глыбы, а на самом деле - большая ценность для науки. Такие статуи высекали потомки индоиранцев, которые жили в украинских степях в эпоху раннего металла.

Теперь статуи в областном краеведческом музее. Здесь их будут тщательно исследовать. В одной из баб уже разглядели странные черты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кировоградщина#археологи