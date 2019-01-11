Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет (видео)

Теперь их исследуют в местном музее.

Думали просто камни, а оказалось - древние каменные стелы. Студенты на Кировоградщине нашли скульптуры, которым более пяти тысяч лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На всю Украину таких обнаружили лишь три сотни. Теперь их исследуют в местном музее.

На первый взгляд это обыкновенные каменные глыбы, а на самом деле - большая ценность для науки. Такие статуи высекали потомки индоиранцев, которые жили в украинских степях в эпоху раннего металла.

Теперь статуи в областном краеведческом музее. Здесь их будут тщательно исследовать. В одной из баб уже разглядели странные черты.