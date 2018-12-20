В Германии могут запретить продажу iPhone 7 и 8

Apple проиграла патентный спор Qualcomm в Германии.

Окружной суд Мюнхена признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав поставщика комплектующих Qualcomm.

В случае вступления решения суда в законную силу Qualcomm будет вправе требовать полного запрета на продажу iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X 2017 года на территории Германии, пишет Медуза со ссылкой на Reuters.

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До рассмотрения апелляции Apple может продолжать продажу смартфонов, однако сама компания уже заявила, что временно уберет их с прилавков 15 фирменных магазинов страны. Их по-прежнему можно купить у ритейлеров и операторов сотовой связи.

Напомним, 10 декабря суд в Китае удовлетворил аналогичный иск Qualcomm и ввел запрет на продажу моделей от iPhone 6S до iPhone X на территории страны.

Apple и Qualcomm ведут патентные тяжбы по всему миру на протяжении нескольких лет. Qualcomm обвиняет производителя смартфонов в краже своих технологий, а Apple считает, что поставщик чипов злоупотребляет положением на рынке.