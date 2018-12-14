На YouTube появилось самое отвратительное видео в сети

В этом году Rewind вместо веселого вирусного видео превратился в самый обычный промо-ролик для рекламодателей, что и стало причиной его провала.

Видеохостинг YouTube опубликовал ежегодное видео Rewind, в котором собраны самые знаковые мемы, блогеры и события уходящего года.

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Однако всего за неделю видеоролик YouTube Rewind 2018 смог установить антирекорд всего интернета, получив 10 миллионов дизлайков всего за неделю – ни одно видео сервиса ранее не смогло так быстро завоевать отвращение у пользователей.

YouTube Rewind 2018 сместил на второе место антирейтинга музыкальный клип на песню Джастина Бибера Baby, удерживавший лидерство последние 7 лет с 9 миллионами дизлайков, пишет "Сегодня".

Несмотря на огромное количество негативных отзывов, ролик удосужился занять первое место в рейтинге "лучших" видео YouTube, собрав при этом 122 миллиона просмотров. Правда, понравилось оно всего 2,1 миллиону пользователей.

Абсурдности ситуации добавило то, что фанаты Бибера решили оставить своего певца на дне рейтинга и подключились активно его дизлайкать, чтобы "черная слава" не досталась YouTube Rewind 2018. Сейчас между YouTube Rewind 2018 и Бибером идет нешуточная борьба.

Почему YouTube Rewind в этом году попал в немилость и стал самым ненавистным видеороликом? , как отметил The Verge, в этом году Rewind вместо веселого вирусного видео превратился в самый обычный промо-ролик для рекламодателей, что и стало причиной его провала.