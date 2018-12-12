На выставке в Торонто показали динозавра, которому 76 миллионов лет (видео)
10:51, 12 декабря 2018Наука и IT
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При жизни динозавр весил две с половиной тонны.
На выставке в Торонто показали анкилозавра, которому 76 миллионов лет.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Торонто открывают выставку динозавров. Одному из главных экспонатов 76 миллионов лет. Этого анкилозавра нашли в американском штате Монтана 4 года назад.
Чудом сохранился его скелет и части мягких тканей. При жизни динозавр весил две с половиной тонны.
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