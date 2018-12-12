На выставке в Торонто показали динозавра, которому 76 миллионов лет (видео)

При жизни динозавр весил две с половиной тонны.

На выставке в Торонто показали анкилозавра, которому 76 миллионов лет.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Китае показали впечатляющие скелеты динозавров, собранные из найденных на стройке костей (видео)

В Торонто открывают выставку динозавров. Одному из главных экспонатов 76 миллионов лет. Этого анкилозавра нашли в американском штате Монтана 4 года назад.

Чудом сохранился его скелет и части мягких тканей. При жизни динозавр весил две с половиной тонны.