Ученые нашли бактерию, которая поглощает углекислый газ

Новый биологический вид был открыт случайно во время глубоководных исследований перед началом добычи полезных ископаемых в океане.

Бактерия, которая поглощает углекислый газ и превращает его в источник питания для других морских существ, была найдена в одном из самых глубоких районов Тихого океана.

Ученые исследовали экосистемы в зоне разлома Кларион-Клиппертон (CCFZ), которая простирается на 2,5 мили под поверхностью океана. Компании из Южной Кореи, Германии и Великобритании хотят добывать на дне этого региона полезные ископаемые, такие как никель, медь и кобальт. Однако, прежде чем добыча начнется, ученые должны оценить биологическое разнообразие CCFZ, чтобы понять, каким будет влияние на жителей подводного мира, пишет Newsweek.

Читайте такжеУченые зафиксировали дождь из вирусов

Ученый из Университета Гериот-Ватт Эндрю Свитмен вместе с коллегами проводили ряд опытов с илом в CCFZ и обнаружили нечто необычное. До сих пор неизвестная бактерия поглощает большие объемы углекислого газа.

«Мы открыли глубинную бактерию, которая ассимилирует большие объемы углекислого газа в собственную биомассу через неизвестный процесс. Их биомасса затем потенциально становится источником пищи для других глубоководных существ. Поэтому то, что мы открыли, - это потенциальный альтернативный источник пищи в самых глубоких частях океана, где мы думали ничего такого нет», - сказал Свитмен.

Читайте такжеУченые предполагают, что для существования жизни на экзопланетах кислород необязателен

До открытия ученые считали, что крупнейшим источником биомассы на дне океана были органические материалы, такие как мертвая рыба и планктон. Команда исследователей теперь собирается провести новые более детальные исследования в Тихом океане, прежде чем позволить компаниям начать добычу металлов на глубине.